Beach Soccer, Samb Women: esordio vincente col Poker

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la tappa esclusiva di Serie A maschile-femminile a San Benedetto del Tronto. Mercoledì 21 luglio, alle ore 12.30, si terrà la presentazione ufficiale della manifestazione presso l’Auditorium Comunale, con la presenza naturalmente di una delegazione della Samb campione d’Italia in carica

Lo spettacolo del Beach Soccer sta per accendere l’Arena rossoblù, con la Samb che esordirà proprio mercoledì contro il Pisa (palla a due alle ore 18). I padroni di casa giocheranno sempre allo stesso orario fino a domenica 25 luglio, incontrando poi nell’ordine Lamezia, Canalicchio, Terracina e Sicilia. Proprio la sfida contro Terracina sarà ripresa dalle telecamere Sky Sport, che renderanno ancora più suggestivo il clima del torneo

Occhi puntati anche sulla squadra femminile, che dovrà difendere il tricolore conquistato nel 2019. Per loro esordio giovedì 22 luglio contro Canalicchio (ore 16.30) prima delle sfide con Pisa e Lady International Terracina (rispettivamente venerdì e sabato alle 16) per provare a tornare in finale scudetto (domenica 25 alle ore 18.30) davanti al pubblico di casa