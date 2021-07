Green Pass obbligatorio, boom di prenotazioni al vaccino nelle Marche

ANCONA: Per una lite scoppiata a causa di una biciletta,Domenica 18 Luglio in Piazza del Papa ad Ancona.Il racconto del 48enne pestato e pichiato a sangue da una baby gang formata da un gruppo di giovani. L’uomo racconta:”Ho pensato di non farcela,mi hanno preso il telefono dalle mani per impedirmi di chiamare aiuto,uno di loro,il piu’ giovane,aveva anche un coltello,l’aggressione è durata poco ma sembrava non finire mai.Mi hanno dato una prognosi di 30 giorni, tumefazioni varie sul viso,setto nasale rotto,un pugno sul naso e li’ non ho visto piu’ nulla,ma solo sentito botte.Avevo un appuntamento in Piazza del Papa con degli amici,ho sentito dei ragazzi urlare che stavano rubando una bicicletta ad un’altra persona,vedendoli molto piu’ giovani ho detto fatela la finita o chiamo la polizia e uno dei ragazzetti che avrà avuto circa 20 anni mi ha risposto ti ammazzo,ti squarto!Mentre l’altro ragazzo aggiunge: io in galera ci sono gia’ stato.La bicicletta è stata lasciata e restituita,mentre io mi incamminai dagli amici,quando fu il momento di andare via trovai il gruppetto a meta’ strada dove parcheggiai l’auto.Piu’ avanti trovai un ragazzino che mi disse Dove vai?Cosa hai fatto ai mei amici?In questo caso ho proseguito ma mi trovai di fronte tutta la banda.Vedendo che erano in tanti ho preso il telefono per chiamare i carabinieri ma me lo hanno tolto dalle mani.Uno di loro aveva un coltello,la coppia che era con me non poteteva far altro che chiamare i carabinieri,io in un bagno di sangue lasciato per terra picchiato col setto nasale rotto e lasciato per strada mentre i ragazzini si son dati alla fuga.” Sull’episodio indaga la polizia che identificheranno i ragazzi tramite le videocamere di sorveglianza.