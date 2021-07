Calcio, giochi olimpici, 1a giornata: risultati, classifiche, programma

A disposizione Samuele Scartozzi 2 Vincenzo Polito, 3 Alessandro De Santis, 9 Marco Gaeta, 13 Mattia Delli Compagni, 14 Mattia Scognamiglio, 15 Edoardo Pesciallo, 18 Karim Cardoni, 20 Lorenzo Rea

RETI: 16’ Schiavone (Sal) su calcio di rigore, 48’ Casella (Samb), 56’ Fazzi su rigore. 63’ Kristoffersen (Sal), 75’ Schiavone (Sal)

Una grande Samb tiene testa per 90 minuti nel primo test di lusso stagionale contro la Salernitana, neopromossa in serie A. I ragazzi di mister Donati scendono in campo con grande determinazione e concentrazione costruendo interessanti trame di gioco ma vanno sotto su calcio di rigore al 16′. I rossoblù non si perdono d’animo e avrebbero la possibilità di pareggiare al 42′: dal dischetto va Bacio Terracino che però si fa ipnotizzare da Belec. Due minuti dopo lo stesso attaccante avrebbe la possibilità di rifarsi con un gran tiro ma l’estremo salernitano vola e salva ancora la propria porta. Nella ripresa la Samb, che finirà la gara con 10/11 di under (tutti di età compresa tra il ’99 e il 2004), parte ancora più forte e pareggia i conti con Casella al 48′. Al 56′ i rossoblù passano in vantaggio su rigore con Fazzi, freddo a spiazzare Belec. Inizia la girandola dei cambi, la Samb continua a macinare gioco, ma al 63′ Kristoffersen è il più lesto di tutti e pareggia i conti. Al 75′ poi ancora Schiavone su rigore fissa il risultato sul 3-2 per i campani. La Samb esce tra gli applausi e da oggi tornerà in quel di Sefro per continuare la preparazione e sabato, a Sarnano, altro test di lusso con la Reggina.

“Sono molto soddisfatto della squadra – le parole del vicepresidente Colucci, presente a Cascia insieme a Roberto Renzi e Claudio Giustini – Una partita di cuore giocata con lo spirito giusto. Ci tengo a ringraziare poi tanti tifosi che, seppur la gara era a porte chiuse, da lontano ci hanno incitato, per noi è stato molto emozionante”.