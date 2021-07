Castel di Lama: doveva trovarsi in carcere, identificato e arrestato un 63enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 42enne di san Benedetto del Tronto è stato arrestato con l’accusa detenzione e coltivazione di piante considerate sostanze stupefacenti dalla normativa nazionale. Durante la perquisizione i carabinieri avrebbero rinvenuto 253 cactus Peyote occultati in una serra nelle pertinenze dell’abitazione dell’uomo. Inoltre, durante l’operazione, sarebbero state poste sotto sequestro anche 53 esemplari di cactus in via di estinzione, tutelati dalla Convenzione di Washington (Cites), detenuti illegalmente senza alcuna documentazione relativa all’origine e 4 testuggini terrestri, anche queste prive di documentazione sulla regolare detenzione. All’uomo è stato contestato quindi anche il reato previsto dalla normativa Cites sanzionabile fino a 200 mila euro di ammenda o un anno di arresto. L’arresto è stato convalidato dal gip di Ascoli Piceno, che dopo l’interrogatorio e in relazione al fatto che l’uomo è incensurato ha deciso di liberarlo.