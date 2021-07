Città Sant’Angelo: mezzo chilo di cocaina in auto, in carcere un 46enne

PESCARA – E’ stato nuovamente arrestato questa mattina il 21enne, ladro delle spaccate, mentre stava tentando di mettere a segno l’ennesimo furto ai danni di un negozio di modellismo in via Italia a Villa Raspa di Spoltore. Nel mentre stavano perlustrando la zona, i militari sarebbero stati richiamati dal suono dell’impianto d’allarme. Per il giovane è stato già fissato il processo per direttissima.