Coldiretti Marche, il picnic sul Colle dell’Infinito narra la poesia del gusto a km zero

RECANATI – È il luogo della poesia per eccellenza, quello dei “sovrumani silenzi” e della “profondissima quiete”. Domani, in uno dei luoghi più suggestivi delle Marche si potrà respirare poesia. Immergersi nella ricchezza letteraria per appagare l’anima senza però tralasciare di fare altrettanto con il gusto. Le Marche sono anche ricchezza agroalimentare e per questo il tramonto che si scorge dall’Orto sul Colle dell’Infinito, verso le dolci colline marchigiane, sarà accompagnato da un picnic sull’erba in compagnia del cibo genuino delle nostre aziende agricole. È l’iniziativa del Fai in collaborazione con Coldiretti Marche che si terrà domani, giovedì 29 luglio, dalle 19 alle 22. Tra salumi, formaggi, un’insalata di farro e un calice di vino, ecco una sosta del gusto a km zero grazie alle aziende agricole della rete di Campagna Amica. Un modo insolito per concludere in bellezza la giornata ma anche l’occasione per raccontare e promuovere i luoghi di Leopardi anche attraverso il patrimonio agroalimentare, espressione di identità e di cultura di un territorio. Un appuntamento che sarà replicato il 6 e il 14 agosto. Per prenotare occorre scrivere a faiortoinfinito@fondoambiente.it oppure contattare 071 460 4521. La formula picnic è stata riscoperta dagli italiani proprio grazie alla pandemia. Già gettonatissima in primavera quando 1 italiano su quattro la sceglie per gli appuntamenti della tradizione come 25 Aprile e 1 Maggio, l’emergenza sanitaria e la voglia di stare all’aperto in sicurezza ha orientato molti agriturismi che si sono attrezzati mettendo a disposizione dei turisti spazi adatti dove poter mantenere il distanziamento e, magari, prepararsi anche da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica.