Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 28 luglio: oggi 141 nuovi positivi e 42 guariti

MARTINSICURO – Partirà nei primi giorni di agosto il progetto per l’adeguamento funzionale degli spazi e delle aule delle scuole statali presenti sul territorio di Martinsicuro che prevede, principalmente, una serie di interventi di manutenzione straordinaria con alcuni piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Saranno interessate da questi interventi le Scuole Primarie di via Battisti, via Cola D’Amatrice e “S. Pertini” di Piazza Cavour, le Scuole Statali per l’Infanzia di via Moro e di via Mattarella e le Scuole Secondarie di via Patini e “C. Colombo” di via Battisti.

I lavori programmati riguarderanno, principalmente, l’adeguamento alle norme anti contagio da Covid-19, la creazione di nuove aule e spazi per gli studenti, gli interventi di regimentazione delle acque meteoriche, il risanamento di pareti esterne e aree ammalorate, la tinteggiatura di alcune aree e gli interventi su spazi esterni alle scuole. Il cronoprogramma prevede l’avvio degli interventi più urgenti, pari a circa 80% di quelli previsti, entro i primi giorni di agosto e la loro ultimazione entro il 9 settembre, così da garantire la regolare partenza dell’anno scolastico. La restante parte, per circa il 20%, sarà ultimata entro fine gennaio 2022, sfruttando la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie. Il costo totale del progetto si aggira intorno ai 208 mila euro.

“Puntiamo alla ripartenza dell’anno scolastico nelle migliori condizioni possibili, con le scuole di Martinsicuro e Villa Rosa pronte ad accogliere nel miglior modo i nostri ragazzi” dichiarano, a nome dell’Amministrazione, il primo cittadino Massimo Vagnoni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani e il Vice-Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni. “Questo progetto, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune recependo le diverse segnalazioni giunte dalla Preside Barbara Rastelli, prevede numerosi e significativi interventi straordinari che, da un lato ci permetteranno di aumentare il numero delle aule e la distribuzione degli spazi, così da venire incontro alle normative vigenti sul contrasto alla diffusione del Covid-19, dall’altro consentiranno di apportare significative migliorie su alcuni edifici scolastici a lungo attese”.

“L’auspicio di tutta l’Amministrazione Comunale è che l’anno scolastico 2021-22 possa ripartire in piena tranquillità per i ragazzi, le loro famiglie ed il personale scolastico, per questo abbiamo puntato su di un cronoprogramma serrato e particolareggiato che garantisca l’ultimazione dei lavori più importanti entro il suono della prima campanella” conclude la nota.