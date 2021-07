Covid-19, la situazione aggiornata del numero dei contagi nelle Marche

ANCONA: Un 43enne,ubriaco, viene portato all’ospedale Torrette di Ancona per dei controlli.Nel frattempo,l’uomo viene fatto sedere su una sedia a rotelle per aspettare il suo turno,quando all’improvviso scappa. Fuori dall’ospedale,ha preso la strada per inserirsi nel traffico di via Conca. La sua corsa è finita dopo aver preso via Esino, vicino al campo sportivo poichè non aveva più le forze per proseguire. A chiamare i soccorsi del 118,sono state alcune persone che lo avevano scambiato per un disabile in difficoltà. Così sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha individuato subito il paziente fuggitivo. L’uomo è stato poi riaccompagnato al Pronto Soccorso mentre la sedia a rotelle è stata riconsegnata in ospedale.