Feriti dopo i festeggiamenti: tre minorenni finiscono in rianimazione

GIULIANOVA – Un 25enne di Mosciano, per vecchi rancori con il padre, si è portato sotto l’abitazione di quest’ultimo intorno alle 2 di notte, colpendolo ripetutamente con una mazza in alluminio e provocando ingenti danni al veicolo. Non contento di quanto già fatto, ha iniziato ad insultare e minacciare di morte l’anziano genitore, il quale, temendo per la propria incolumità, ha immediatamente chiamato i Carabinieri. La pattuglia giunto sul posto ha quindi identificato il giovane e sequestro il corpo del reato. Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia e danneggiamento aggravato.