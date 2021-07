Fermo: guida in stato di ebrezza, denunciati un 20enne e un 24enne

PORTO SANT’ELPIDIO(FM): Nel primo pomeriggio di sabato scorso,un 30enne del fermano, in un supermercato di Porto Sant’Elpidio, ha emesso il suo ennesimo furto,ma questa volta gli è andata doppiamente male.Il ladro,era vestito con una tuta da lavoro, il cui vagare tentando di non essere notato tra gli scaffali delle merci esposte non era passato inosservato dal titolare del punto vendita, ha superato la barriera delle casse facendo attivare il dispositivo antitaccheggio ed è fuggito.Il titolare dell’esercizio commerciale lo insegue,mentre viene allertata la Polizia, gli agenti sono riusciti a prenderlo e arrestarlo. Il giovane 30enne era già noto poichè già è stato arrestato venerdì scorso sull’ ordine di carcerazione per danneggiamento e furto su due autovetture della Polizia Locale di Fermo perpetrati all’inizio del 2019, ancora un colpo della Volante della Polizia di Stato che ha assicurato alla giustizia un ladro seriale quasi quarantenne ordinario dell’est-Europa che aveva scelto l’Italia per vivere del provento di furti.