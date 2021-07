Fermo: non rispetta provvedimento di sorveglianza speciale, denunciato 25enne

FERMO – Il fatto è avvenuto mercoledì scorso intorno alle 22. Una ragazza avrebbe riportato gravi lesioni in seguito all’investimento di un auto guidata da un 40enne. La giovane stava attraversando la strada assieme al padre, quando è stata investita da un’utilitaria. Sul posto, i sanitari del 118 hanno provveduto al suo trasferimento in ospedale e poi, con un’eliambulanza è stata trasportata presso l’ospedale Torrette di Ancona. Il conducente sarebbe risultato positivo al Drug Test. Infatti, all’interno dell’auto, la Polizia ha rinvenuto ben due siringhe usate. L’uomo è stato denunciato per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la sua patente ritirata e il mezzo su quale viaggiava, posto sotto sequestro.