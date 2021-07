Giulianova, calorosa accoglienza dei fan per Gianna Nannini

GIULIANOVA – Non sarà trascurato nulla e la verità su quanto accaduto verrà fuori. Il sindaco Jwan Costantini intende rassicurare quanti guardano con ansia, ed una certa perplessità, ai recenti episodi che hanno procurato danni a piazza Dalmazia, inaugurata nella sua nuova veste solo il 4 Luglio scorso. « Questa amministrazione – dichiara – farà presto chiarezza, anche grazie all’ausilio del sistema di telecamere puntualmente installato, come promesso in campagna elettorale. Nulla sarà lasciato di intentato, al fine di individuare e sanzionare i responsabili. Risulta peraltro evidente che chi oggi batte il tamburo delle polemiche non sarà in questo dalla nostra parte, visto che, a leggere gli ultimi proclami, pare che le incursioni vandaliche vengano quasi auspicate. Del resto, non ci aspettiamo molto da parte di coloro che, la sicurezza, sanno invocarla solo a chiacchiere e non con la messa in campo di una strategia fattiva, come accade da due anni a questa parte » .