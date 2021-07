Giulianova: installato autovelox in via Prato

GIULIANOVA(TE): In via Prato a Giulianova, nei pressi del cimitero monumentale,è stato installato un nuovo autovelox per il controllo della velocità.Il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini dichiara:”Continua l’azione dell’amministrazione comunale sulla sicurezza delle strade,via Prato, come più volte segnalato da residenti e cittadini in generale, è una strada in cui in troppi non rispettano il limite di velocità consentito e, negli anni, si è dovuto intervenire anche con l’installazione di dissuasori che, purtroppo, non hanno scoraggiato gli automobilisti indisciplinati”.