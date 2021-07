Grottammare: incidente in centro, intervento dei carabinieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il furto è avvenuto nelle prime ore di martedì 13 luglio, in un bar in via Pasubio a Porto d’Ascoli. Il ladro sarebbe riuscito a rubare e a fuggire. Il bottino è ancora in fase di stima, oltre ai danni arrecati al locale. Le Forze dell’Ordine stanno visionando le telecamere di video sorveglianza per poter identificare il malvivente.