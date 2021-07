Grottammare: scontro auto scooter, ferita una donna

Dopo gli esplosivi live di Roma, Bologna e Torino M¥SS KETA annuncia nuove date del suo L 02 E TOUR curato da DNA concerti: il 4 agosto a San Benedetto del Tronto per Bff Music Festival, il 9 agosto a Brescia per agosto con Radio Onda D’urto, il 4 settembre a Milo (CT) per Opera festival; a più di un anno e mezzo dall’ultimo concerto in Piazza Duomo per il Capodanno 2020, il 9 settembre la regina della notte si esibirà nella sua Milano al Carroponte, mentre il 10 settembre si sposterà ad Arezzo per Warehouse Decibel Fest, il 16 settembre a Napoli per Suona Festival e il 18 settembre a Roma per Videocittà.

In un mondo profondamente cambiato, M¥SS KETA torna in tour in una forma completamente inedita: a officiare musicalmente i rituali della sacerdotessa sarà per la prima volta la band DPCM, una formazione strumentale capace di avvolgere la voce della Signora fino a farla esplodere delle sue stesse passioni e formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.

Tra suoni stupefacenti e visual psichedelici, il sorprendente show di MYSS KETA & DPCM presenterà per la prima volta dal vivo alcuni brani dei suoi ultimi due lavori discografici: IL CIELO NON È UN LIMITE, il disco uscito a fine 2020 che celebrava l’aria durante la clausura pandemica e metteva in stato d’accusa un mondo piombato in un Medioevo Digitale; e LATO B, il dittico oscuro, post-punk e darkwave uscito lo scorso aprile (che ha inaugurato il sodalizio con la band DPCM) con cui MYSS ha completato la sua riflessione ballardiana sul mondo contemporaneo e inaugurato definitivamente una nuova traiettoria artistica.

Alcuni brani storici della sua carriera, canzoni manifesto, hit pazzeske e alcune sorprese completeranno infine la scaletta di uno show che non dimenticherete facilmente.

L 02 E TOUR

21 giugno – Roma Cavea

30 giugno – Bologna – Nova Festival

1 luglio – Torino – SUn Of a Beach III

30 luglio – Padova – Parco Della Musica

4 Agosto – San Benedetto del Tronto (AP) – BFF Music Fest

9 Agosto – Brescia – Agosto cn Radio Onda D’urto

15 Agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

16 Agosto – Melpignano (LE) – Luce Festival

28 Agosto – Empoli – BEat Festival

4 Settembre – Milo (CT) – Opera Festival

9 Settembre – Milano Carroponte

10 Settembre – Arezzo – Warehouse Decibel Fest

16 Settembre – Napoli – Suona Festival

18 Settembre – Roma – Videocittà

Info e prevendite DNA concerti info@dnaconcerti.com