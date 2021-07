In fiamme capannone per stoccaggio del fieno, intervento dei pompieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 4 di domenica mattina, al corso di San Benedetto del Tronto. Un ragazzo avrebbe raccontato ai Carabinieri di essere stato accerchiato e aggredito da un gruppo di persone. Uno di loro inoltre, gli avrebbe strappato una colonnina che aveva al collo, dandosi poi alla fuga. Nel tentativo di inseguirlo si sarebbe poi ritrovato in via Paolini e qui avrebbe subito di nuovo un’aggressione da parte dello stesso gruppo. Gli amici del giovane, giunti in soccorso, sarebbero riusciti a placare la situazione. Un’ambulanza del 118 ha provveduto al suo trasferimento in ospedale per aver riportato un trauma cranico e delle fratture. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.