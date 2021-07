Lavoro: Quaresimale, siglato accordo per Cigs in favore dei lavoratori della ATR di Colonnella

COLONNELLA – Sottoscritto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’accordo per la concessione della cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività in favore dei lavoratori della ATR GROUP s.r.l. di Colonnella (TE).

Lo annuncia l’Assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, che, questa mattina, ha partecipato, in modalità call conference, alla riunione convocata dalla competente Direzione degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro, dove è stato raggiunto un accordo per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione, che continuerà a garantire, per 12 mesi, un sostegno al reddito ai lavoratori della ATR di Colonnella, allontanando lo spettro dei licenziamenti.

La Regione Abruzzo ha fatto ancora una volta la sua parte nella gestione delle vertenze di crisi, convocando più volte negli ultimi mesi i Commissari e i sindacati, concordando, in favore dei lavoratori della ATR, un percorso di politica attiva del lavoro, che verrà predisposto in un apposito piano da parte dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL), in collaborazione con i CPI e con Anpalservizi.

Quaresimale ci tiene a ribadire che “la Regione, pur in questo particolare momento storico dovuto alla pandemia e alla crisi economica e finanziaria, sta mettendo in campo tutti gli interventi previsti dalla normativa con l’obiettivo che di poter garantire ai lavoratori una nuova opportunità occupazionale”.

Della problematica della ATR, ma anche di altre Società in crisi, è stato informato il Ministero dello Sviluppo Economico, al quale è stato richiesto di attivare un tavolo di crisi, per condividere ed individuare ogni utile soluzione industriale ed occupazionale alla vertenza, anche valutando nuovi investimenti imprenditoriali.