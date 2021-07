Macerata: uomo scomparso dall’Umbria l’auto viene trovata nelle marche l’appello dei famigliari

MORROVALLE(MC): Un incidente mortale lungo la strada Folgaretti, quella che collega la stazione di Morrovalle con San Claudio,ha portato via Paolo Mercuri 44enne di Macerata.Intorno le 17:00 circa l’uomo, in sella alla sua moto e avrebbe perso il controllo del mezzo scivolando a terra.In quel momento l’impatto contro una Fiat Punto è stato violentissimo. Il 44enne è stato sbalzato per alcune decine di metri sull’asfalto, terminando la sua corsa a bordo strada. Sul posto l’intervento del 118 che non ha potuto che constatarne il decesso,poichè i traumi riportati gli sono stati fatali. Sul posto anche la Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per quasi 4 ore per consentire alle forze dell’ordine di lavorare in sicurezza. Mercuri,era padre di due figli, conosciutissimo in tutta la provincia ed oltre non tanto per il suo lavoro, quello di impiegato amministrativo dell’Asur a Civitanova, ma soprattutto per la sua passione per il volley. “Tutta la società biancorossa si unisce al cordoglio della famiglia per la perdita di un amico oltre che un membro dello staff della Pallavolo Macerata. La società, i giocatori e il suo staff tecnico hanno appreso con dolore l’improvvisa notizia della scomparsa di Paolo Mercuri, avvenuta oggi, e che lascia un vuoto incolmabile nella Pallavolo Macerata. Paolo ha sempre vissuto nel volley, prima come giocatore, poi come uno scout man di grande esperienza e professionalità. Per il suo lavoro è sempre stato apprezzato e stimato da colleghi e collaboratori, diventando un punto fermo della Pallavolo Macerata fin dal suo arrivo sei anni fa con già alle spalle una lunga e invidiabile carriera. Nella società biancorossa ha trovato l’ambiente giusto nel quale trasmettere la propria esperienza, prestando il suo impegno anche con i giovani, come assistente e allenatore nelle formazioni giovanili della Pallavolo Macerata. È stato una risorsa per la prima squadra nel ruolo di scout man, partecipando alle promozioni che hanno condotto i biancorossi fino alla Serie A e anche quest’anno avrebbe continuato a seguire i giocatori e il coach Di Pinto. Invece la Pallavolo Macerata è oggi costretta all’ultimo saluto per un grande professionista del volley e un amico: Paolo sarà sempre nel cuore di questa società e il suo ricordo rimarrà indelebile in chi ha avuto il piacere di conoscerlo in questi anni, giocatori, membri dello staff, dirigenti e avversari”.