Marche: rapinato ad un medico un orologio di 30 mila euro

PESARO: Ieri verso le 12.30 in via Mazzolari a Pesaro,un medico è stato rapinato nell’attimo in cui usciva dalla sua auto parcheggiata.E’ stato avvicinato da un uomo con in testa un casco integrale che lo ha afferrato al braccio riuscendo a sfilare il prezioso orologio che aveva al polso, un Patek Philippe del valore di circa 30mila euro.

Il ladro in seguito,è risalito in scooter dandosi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Secondo le indagini,il ladro,aveva pedinato il medico,sapendo dell’orologio indossato dal medico. Mentre si muoveva con l’auto in città,lo avrebbe seguito e dopo averlo pedinato ha atteso l’attimo giusto per colpire indisturbato.