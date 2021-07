Marche: sfruttamento negli autolavaggi 4 arresti

FANO(PU): Nella mattinata di ieri,Martedì 14 Luglio, i Carabinieri di Venezia, con l’aiuto dei colleghi di Pesaro e Urbino, Latina e Ravenna, hanno dato esecuzione a quattro arresti,di cui uno in carcere e tre domiciliari .Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, hanno consentito ai militari di individuare una impresa operante nel settore del lavaggio di autoveicoli, con sede legale a Fano, soggetti egiziani, per lavorare presso diversi impianti del settore, in regime di sfruttamento. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Pesaro e Urbino attraverso complessi servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecnica di videoriprese che hanno permesso di arrivare ai quattro indagati. Il titolare, dell’autolavaggio,si serviva degli altri tre indagati per reclutare, trasportare e impiegare, in nero. Gli operai,lavoravano per una retribuzione di 3,00 euro all’ora di lavoro, a fronte dei 6,51 euro contrattualmente previsti, omettendo il pagamento di ogni emolumento accessorio ed obbligatorio previsto dal contratto collettivo nazionale applicato,inoltre,si approfittava dello stato di bisogno dei lavoratori che si trovavano in condizioni di vulnerabilità e bisogno dettate dalla loro necessità di rinnovare il permesso di soggiorno e dello stato di indigenza in cui versavano, impiegandoli per 12 ore giornaliere, senza consentire la fruizione del riposo settimanale e imponendo loro il pagamento di 150,00 euro per un posto letto all’interno di dimore in pessimo stato, prive di riscaldamento, con infissi danneggiati e con servizi igienici del tutto inadeguati.Ai lavoratori,non veniva assicurata la formazione sul proprio impiego così come non veniva distribuito alcun tipo di dispositivo di protezione dai rischi specifici derivanti dal tipo di mansione svolta,nè alcuna forma di prevenzione alla diffusione della pandemia da covid-19. Il risparmio sui costi della sicurezza, ma anche le mancate corresponsioni contributive previdenziali in favore dei lavoratori impiegati, consentivano agli indagati di proporre il servizio di lavaggio auto ad un prezzo di mercato particolarmente vantaggioso e quindi di aumentare i loro ricavi grazie, quindi, allo sfruttamento della manodopera impiegata. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri di Pesaro, ha consentito di accertare un’inadempienza contributiva da parte del titolare dell’autolavaggio per oltre 150.000 euro, nonché l’impiego in nero di 18 lavoratori, due dei quali sprovvisti di permesso di soggiorno.