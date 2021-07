Marche: ubriaco all’alba pericolo per strada per automobilisti

CAMERINO(AN): Era svestito in strada e barcollava per volersi gettare sotto le auto. Un ubriaco Mercoledi mattina,intorno mattina verso le 5,15 si trovava sulla strada tra Camerino da Castelraimondo lungo la SP provinciale 256 Muccese.L’uomo, ha scampato il pericolo,gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i carabinieri. Il giovane,in preda all’alcool per i lunghi festeggiamenti della notte per la vittoria della Nazionale Italiana di calcio sulla Spagna agli Europei, aveva esagerato finendo addirittura per esporsi lungo la strada seminudo e barcollante. Gridava di volersi lanciare contro le auto ed ha creato apprensione fra gli automobilisti. Sul posto oltre che i carabinieri è intervenuto il 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti.