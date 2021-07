Marche: va al lavoro ubriaca viene licenziata e va in escandescenza arrestata 32enne

PESARO: Una 32enne rumena, è stata arrestata dai carabinieri per minacce aggravate, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, e ingiurie.La donna, licenziata dall’hotel Mediterraneo di Pesaro perchè al lavoro era ubriaca, portando dei problemi con i clienti dell’hotel.

Iniziando ad insultare la proprietaria in maniera pesante, tanto da dovere richiedere l’intervento dei carabinieri di Pesaro.

I militari, giunti sul posto, hanno tentato di calmarla, ma la donna continuava ad inveire contro la responsabile e pronunciando parole grosse “ti ucciderò”. A quel punto la 32enne, è stata caricata in auto, mentre in preda all’alcol ha iniziato a dare calci all’abitacolo. Portata in caserma è stata denunciata per minacce aggravate, sanzionata per ubriachezza e lasciata libera.

E’ ritornata in hotel, è stata allertata un’altra pattuglia. Un cliente per tranquilizzarla si è offerto di accompagnarla a casa in auto, la donna ha accettato il passaggio, poi è scesa dal mezzo prendendo a male parole anche il cliente, mentre ubriaca ha continuato a bere, passeggiando per lungo tempo di fronte all’albergo prima di allontanarsi.Quando la situazione pareva conclusa,la donna è tornata, scavalcata la recinzione sul retro dell’albergo ed è entrata. Ad accorgersi della sua presenza alcuni dipendenti dell’hotel che la trovano in cucina mentre mangia. I carabinieri rintervengono e la donna perde la testa, si abbraccia ad un barile di birra alla spina e, mentre il portiere di notte cerca di liberarla, lei perde la testa e inizia a spintonare e dare calci ferendo ad un ginocchio un militare.Dopo oltre 4 ore di interventi, alle 22.30, la 32enne viene arrestata per resistenza, portata in caserma e denunciata per minacce aggravate, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ingiurie. Il carabiniere ferito se la caverà in 7 giorni.