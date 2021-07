Max Pezzali , due date al Parco della Pace di Servigliano

SERVIGLIANO (FM) – Dal 2 luglio Max Pezzali darà il via a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che porterà il cantautore a esibirsi in tutta Italia. I concerti dell’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo.

Tra le tappe del Max90 Live i due concerti al Parco della Pace di Servigliano del 6 e 7 agosto alle 21:30. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore numerato 69,00 – secondo settore numerato 57,50 – terzo settore numerato 46,00 (diritti di prevendita inclusi).