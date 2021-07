Grottammare, niente pallone anche in Piazza Kursaal

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Liberә Tuttә, che ha promosso la manifestazione del Gay Pride a San Benedetto del Tronto, ha comunicato che non si terrà dato che “Piazza Giorgini e, a quanto pare, tutto il centro cittadino saranno impegnati in favore della Festa della Marina. Impossibile scegliere una piazza diversa”. Il Pride dunque, verrà posticipato e alemanno: “Ripeteremo l’iter burocratico richiesto, e pazientemente attenderemo. Speriamo solo che, questa volta le risposte arrivino prima e in carta-bollata piuttosto che precedute da un dubbio tam tam social che ha molto della vernecchia e poco dell’ufficialità che è propria ad un ente pubblico. Se il problema è solo la concomitanza con le bancarelle della Festa della Marina, siamo sicurə che non ci saranno problemi nella nuova data. Noi siamo prontə, continueremo a portare avanti il nostro impegno e speriamo di vedervi tuttə in quella stessa piazza, solo con una settimana di ritardo. Ai nostri occhi si tratta di una rinuncia da poco, in fondo abbiamo aspettato già tanto per il primo Pride del Piceno, non sarà certo un problema attendere pochi giorni ancora. Quello che invece dispiace molto è il tentativo, messo in atto da alcunə, di strumentalizzare la concomitanza con la Festa della Marina parlando di “rischio di affollamento”. Lo spirito del Pride, ci teniamo a ribadirlo, non è quello delle celebrazioni incontrollate e a tratti violente di cui abbiamo avuto un esempio la sera della finale degli Europei. E dopo quanto visto e subito dalle cittadine, cittadini e cittadinə di San Benedetto in quell’occasione, davvero ci spiacerebbe dover pensare che il problema dell’Amministrazione non sia la quantità di persone che si riversano in Piazza quanto le motivazioni che le spingono a farlo”.