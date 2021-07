SANT’OMERO – Aperto il cantiere sulla provinciale 12, davanti all’ospedale di Sant’Omero. “Saniamo una criticità più volte sottolineata dai cittadini e dagli operatori sanitari – commenta il consigliere Lanfranco Cardinale – sono in anni che non si interviene in questo tratto. Il nostro impegno, ora, è quello di trovare risorse anche per l’altro accesso a Sant’Omero, la provinciale che attraversa il centro storico per arrivare fino al nosocomio. Metteremo in programma anche questi lavori che certamente ritieniamo necessari”.