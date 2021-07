Pesaro: giovane macellaio abbatte un cinghiale di 170 kg

ANCONA: Primo daspro urbano nella provincia,una donna per un anno non potrà più avvicinarsi ed accedere all’interno di bar o locali . Il daspo urbano, è scattato ai danni di una 46enne di Falconara,responsabile di episodi di turbamento dell’ordine pubblico e del decoro urbano. «Forse mi avete fatto un favore» ha detto ai carabineri che le hanno notoficato il provvedimento, per aver tenuto comportamenti pericolosi per la sua stessa salute.Negli ultimi tre anni la donna è stata sanzionata poichè ubriaca, ha molestato passanti,clienti e bagnanti da richiedere spesso l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. L’ultimo episodio lo scorso 13 giugno a Falconara, dove ando’ in escandescenze di violenza e comportamenti pericolosi, seminando panico in strada. Le pene, qualora il daspo urbano non venisse rispettato, sono asprissime: è prevista infatti la reclusione dai 6 mesi ai 2 anni ed una multa da 8mila a 20mila euro.