Pesaro, Reddito di Cittadinanza: la GdF scopre 50enne che non dichiara le vincite al gioco

Cascia2021 Notiziario: forza, tiri in porta e partita.

Questa mattina i bianconeri hanno svolto sul campo dell’Hotel La Reggia di Cascia un circuito di forza per la parte superiore del corpo, cross, tiri in porta e partita finale.Annullata la seduta di oggi pomeriggio; la squadra riceverà la visita di Patron Pulcinelli.

Il Team Manager Mirko Evangelista ha parlato di come il club bianconero da due anni sta fronteggiando l’emergenza Covid:

“Da due stagioni abbiamo un protocollo federale con le linee guida da rispettare per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Lo scorso anno abbiamo dovuto fronteggiare in tre occasioni il Covid all’interno del gruppo squadra. Quest’anno il protocollo si collega al precedente, il “gruppo squadra” è denominato “gruppo 1” ed è diviso per fasce: “vaccinati”, “guariti” e “suscettibili”, questi ultimi sono coloro che non hanno contratto il virus e non si sono sottoposti a vaccino e per questo saranno costantemente monitorati con i tamponi.

La Federazione raccomanda l’immunità di gruppo col vaccino, attualmente nell’Ascoli sono quasi tutti vaccinati, qualcuno deve completare con la seconda dose, mentre due membri del gruppo squadra a breve ultimeranno questo iter.

In occasione del raduno precampionato, abbiamo invitato tutti a fare un tampone di controllo prima di rientrare ad Ascoli, ma un componente del gruppo squadra, che si sarebbe aggregato più tardi e che tornava dall’estero, pur avendo due tamponi negativi, ha manifestato sintomi prima della partenza del resto del gruppo per Cascia. Quindi dal primo giorno di raduno a Cascia abbiamo messo in atto il protocollo federale e quello sanitario disponendo i ragazzi in stanze singole, tavoli separati e all’aperto e sedute individuali”.