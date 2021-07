Pescara: albero cade sulla strada davanti al Municipio, interviene il 115

PENNE(PE): Penne paese in lutto per la scomparsa del prof. Angelo Tontodimamma,che fu assessore regionale all’ambiente nella giunta Falconio. Angelo Tontodimamma,73 anni, insegnante, membro del CAI aveva la passione delle escursioni in montagna,appassionato della natura e dell’ambiente. Giornalista pubblicista tra i primi collaboratori del Centro.Noto nell’impegno politico: candidato alle Regionali per i Verdi nella VI Legislatura fu nominato dal presidente Antonio Falconio nella giunta regionale di centrosinistra, prima di tornare all’insegnamento scolastico.