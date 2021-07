Porto d’Ascoli: malore fatale in spiaggia, muore 80enne

BELMONTE PICENO – Il fatto è accaduto a Belmonte Piceno. Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite, probabilmente generata da motivi passionali. La tragedia sarebbe avvenuta in via dei Sibillini dove l’uomo avrebbe incontrato il suo aggressore. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona. L’omicida non si è poi dato alla fuga ma è rimasto sul posto ed è stato accompagnato in Caserma in stato di fermo.