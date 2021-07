Porto d’Ascoli: tamponamento sulla Statale 16, un ferito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto questa mattina sulla Statale 16, in via Pasubio a Porto d’Ascoli, intorno alle 9.30. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto, i carabinieri per chiarire la dinamica del sinistro e il personale del 118 per soccorrere la persona rimasta ferita ma non gravemente.