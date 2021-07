Previsioni meteo Abruzzo e Marche dal 15/07/2021 al 31/07/2021

PESCARA: Ieri mattina,intorno le ore 9:30, nello stabilimento “La lucciola” di Pescara è stato lanciato un SOS dal bagnino. Due bagnanti in difficoltà in mare, e 2 pattini,non riuscivano a loro volta a rientrare a terra a causa delle avverse condizioni meteo-marine.La Guardia Costiera, a bordo della Motovedetta CP 828 specializzata negli interventi SAR,sono intervenuti intercettando i due bagnanti, che nel frattempo avevano recuperato i malcapitati, ma che non riuscivano a con i pattini a rientrare a riva.I bagnanti soccorsi sono stati traspordati sulla motovedetta della Guardia Costiera e una volta a riva sono stati affidati alle cure del personale del 118.Il Direttore Marittimo di Pescara,Salvatore Minervino,dichiara: “E’ stata certamente una brutta esperienza per i bagnanti, che tuttavia, grazie al pronto intervento degli assistenti bagnanti e degli uomini della Guardia Costiera accorsi, ha fortunatamente avuto un lieto fine.In caso di necessità di assistenza o soccorso in mare è sempre attivo il numero dedicato 1530. Gli uomini della Guardia Costiera sono pronti ed addestrati per intervenire 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno”.

