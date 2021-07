Samb: comunicato ufficiale. Terzo giorno di ritiro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seduta di allenamento mattutina per i rossoblù: lavoro iniziale in palestra per poi proseguire in campo con cambi di direzione e parte tattica.

La Squadra sarà in campo agli ordini di mister Donati anche nel pomeriggio.

Ieri, domenica 18 luglio, doppio allenamento.

La seduta mattutina si è aperta con un lavoro funzionale in palestra per proseguire sul campo con attività di mobilità articolare.

Successivamente è stato svolto un lavoro a livello organico con diversi gradi di intensità.

La sessione si è chiusa con dello stretching.

Propriocezione e mobilizzazione, invece, nel pomeriggio per passare quindi a small side games, passing drill e possesso palla a 3 squadre. A seguire, combinazioni offensive con conclusioni per poi finire con una partita 9 vs 9. COMUNICATO UFFICIALE DIRAMATO ALLA STAMPA (oggi lunedì 19 luglio, ore 17:39)

La A.S. Sambenedettese comunica di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI nei termini e nelle modalità previste.

