Samb, mercato: ecco un centrocampista classe 2001

La A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile al prof. Marco Pompa che nella passata stagione aveva ricoperto lo stesso ruolo nel settore femminile rossoblù, allenando anche la formazione under 15. Laureato in scienze motorie e management dello sport, oltre a una specializzazione in chinesiologia rieducativa, Pompa vanta un lungo curriculum in diversi ambiti sportivi svolgendo negli anni importanti mansioni anche in Figc e all’interno dello Special Olympics Italia dove è attualmente direttore provinciale.