Samb: mister Donati tira le somme

FERRARA – Al via la Serie BKT 2021/2022 con il calendario estratto ieri sera a Ferrara.

Si è svolta questa sera a Ferrara la cerimonia di presentazione del calendario della Serie BKT s.s. 2021/22.

All’evento, presentato da Laura Sottili e Mario Giunta, hanno preso parte per l’Ascoli Calcio il Presidente e Consigliere di Lega B Carlo Neri e il Direttore Sportivo Fabio Lupo.

L’Ascoli esordirà sabato 21 agosto in casa contro il Chievo (iscrizione sub iudice), a seguire due trasferte consecutive in casa delle due neopromosse Perugia e Como.

Il Presidente Neri, ascoltato sul match col Benevento, in programma alla 4^ giornata di campionato, ha dichiarato: “Arriva nel momento opportuno, dobbiamo essere noi a fare ancora meglio delle ultime due stagioni, in cui abbiamo portato a termine due recuperi incredibili. Con il Patron Pulcinelli vogliamo fare meglio e soprattutto con la presenza allo stadio dei nostri tifosi, che rappresentano il dodicesimo uomo in campo. La vittoria dell’Italia agli Europei ha dato un grande slancio e quindi posso dire che il nostro tifo is coming”.

Questo il commento del Direttore Sportivo Fabio Lupo:

“Non guardo mai il calendario con grande interesse perché tanto bisogna affrontarle tutte e non sai mai quando è il momento giusto. Dovremo essere noi a farci trovare sempre pronti e affrontare qualsiasi avversario rispettando tutti e non temendo nessuno”.

