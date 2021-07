San Benedetto del Tronto: 27enne muore annegato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO(AP): Nella giornata di ieri Mercoledì 21 Luglio,un ragazzo nordafricano di 27 anni è morto nelle acque del litorale di San Benedetto. Sembra si sia tuffato da alcuni scogli senza più riemergere. E’ scattato l’allarme e i soccorritori sono riusciti a individuare il giovane,ma per lui, non c’era più nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica della tragedia, probabile decesso per annegamento. Il ragazzo era arrivato in Italia da poco ed era ospite di connazionali in un paese di Ascoli Piceno.