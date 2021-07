San Benedetto del Tronto: 32enne arrestato in stazione per truffa, furto e ricettazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 32enne è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria, in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione per reati di truffa continuata in concorso, furto aggravato in concorso, ricettazione. Ora l’uomo dovrà scontare una pena pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.