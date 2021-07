San Benedetto del Tronto: motociclisti a terra per una macchia d’olio, intervengono i pompieri e il 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è avvenuto questa notte, durante i festeggiamenti per la vittoria all’europeo della Nazionale di Calcio italiana. Un giovane sarebbe giunto al pronto soccorso dopo aver riportato profonde ferite nel mentre si trovava tra via Ugo Bassi e viale Secondo Moretti. Il ragazzo, avrebbe affermato di essersi fatto male da solo ma la polizia del commissariato sta indagando per cercare di far luce sulla vicenda. Infatti ai sanitari, avrebbe riferito di essere stato accoltellato.