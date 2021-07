Senigallia: anziano colto da un malore sulla spiaggia

SENIGALLIA(AN): Domenica sera, intorno a mezzanotte, poco prima che dei festeggiamenti dell’Italia Campione d’Europa,un 36enne in stato di ebrezza,alla guida della sua Fiat Punto, in prossimità della rotatoria di via Giordano Bruno a Sengallia, tampona una Lancia Y ferma.L’uomo, non si è accorto dell’auto ferma e l’ ha tamponata violentemente.

A bordo della Lancia Y c’erano tre persone, padre, madre e figlio che sono state subito soccorse dal 118. La famiglia è stata trasportata all’ospedale di Senigallia riportando tutti una prognosi di 7 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di senigallia che hanno sottoposto il 36enne all’etilometro che ha riscontrato un tasso alcolico pari a 1,38 g/l. Il 36enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.