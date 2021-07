Senigallia: ubriaco in sella al motorino denunciato un 20enne

FALCONARA MARITTIMA(AN): Lunedì 12 luglio,attorno alle 12.40,in piazza Mazzini a Falconara,una donna anziana,mentre stava attraversando la piazza,viene aggredita da un cane tenuto al guinzaglio dal padre del proprietario. In quel momento,la pattuglia della polizia che era in piazza Mazzini, ha trovato la donna con una estesa abrasione alla gamba sinistra. Sul posto è arrivato il 118 e l’anziana 83enne è stata medicata e accompagnata in ospedale. In base al referto del pronto soccorso di Torrette sulla gamba l’anziana aveva una ferita profonda causata dai canini del cane. Il cane è di proprietà di un 29enne,era stato affidato al padre di 53 anni che teneva il pastore tedesco al guinzaglio, ma non è riuscito a impedire l’aggressione all’83enne. Gli agenti non hanno potuto far altro che contestare al proprietario la violazione dell’articolo 16, comma 1, del nuovo regolamento di polizia urbana, che impone a proprietari e conduttori di cani di tenerli «in modo da non aggredire o arrecare danno a persone o cose». All’uomo è stata applicata una sanzione di 100 euro sarà notificata nei prossimi giorni.