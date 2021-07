Serie B 2021/22: a Ferrara la presentazione del calendario

Sono in totale 5 le squadre di Serie C che si sono viste negare (almeno per ora) il parere favorevole della Covisoc in sede di domanda d’iscrizione: oltre al caso già noto della Casertana, le altre 4 squadre nel mirino dell’organo di controllo sono Novara, Sambenedettese, Carpi e Paganese (a queste va aggiunto il Gozzano, che però ha rinunciato all’iscrizione già in sede di presentazione della domanda).

Queste cinque squadre possono ora sperare solo in un esito favorevole del ricorso: il termine per il ricorso scade il 13 luglio alle ore 19; poi il 15 luglio è previsto il Consiglio Federale che darà una risposta definitiva sui ricorsi e di conseguenza sugli organici dei campionati. La situazione più disperata sembra essere quella della Casertana viste le difficoltà sul fronte fideiussione, mentre le altre potrebbero vincere il ricorso per questioni interpretative legate alla rateizzazione dei contributi.

