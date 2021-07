Teramo: stabilimenti balneari nei guai, carenze igieniche e irregolarità

TERAMO – Controlli da parte dei Carabinieri del Nas di Pescara nel settore della ristorazione balneare e turistica degli stabilimenti balneari. Nello specifico, sono finiti nei guai tre stabilimenti balneari in provincia di Chieti, a Vasto e Francavilla per irregolarità e carenze igienico sanitarie. Un bar utilizzava locali non notificati all’autorità competente, mentre in un ristorante di uno stabilimento balneare 20 chili di alimenti non rintracciabili sono stati posti sotto sequestro. I locali di un’altro stabilimento balneare, sempre nel teramano, versavano in pessime condizioni igienico sanitarie. Tutte le attività sono state sospese sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.