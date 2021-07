Tortoreto: evade dai domiciliari e deruba una prostituta, arrestato 52enne

Questa mattina in San Giovanni Teatino è stata inaugurata la sede abruzzese del Movimento Nazionale Meritocrazia Italia alla presenza del Presidente Nazionale Walter Mauriello e della coordinatrice della regione Abruzzo Micaela De Cicco.

L’evento ha preceduto l’apertura dei lavori della Direzione Nazionale dell’Associazione dal titolo “Costruiamo il congresso per scrivere nuove pagine di coesione sociale” che si svolgeranno in Francavilla al Mare nelle giornate del 16 e 17 luglio presso l’hotel Villa Maria. Si tratta del primo evento in presenza dopo diversi mesi in cui , alla presenza dei delegati provenienti da diverse parti d’Italia, saranno illustrate le molteplici attività del movimento e sarà deciso quale regione ospiterà il prossimo Congresso Nazionale che si terrà nelle prime settimane di settembre.

“L’Abruzzo è una delle regioni che ha dato maggiori soddisfazioni al nostro percorso…in Abruzzo ci sono state tantissime iniziative, non ultima quella della scorsa settimana dove in tantissimi siamo scesi in piazza. Abbiamo fatto adesioni ed abbiamo dato la possibilità a chiunque di proporre qualcosa” – ha dichiarato il Presidente Mauriello.

“E’ un onore speciale per Meritocrazia Italia Abruzzo inaugurare la sede a San Giovanni Teatino che è una località strategica a servizio delle province di Pescara e Chieti. Certamente arriveremo anche a Teramo e L’Aquila. L’idea è quella di capillarizzare il territorio, infatti invito che rivolgiamo alla compagine accademica, imprenditoriale, dei cittadini, della politica e soprattutto quella sociale è di interagire con noi”, ha detto la coordinatrice regionale Micaela De Cicco, “siamo il megafono delle X. Vogliamo essere il megafono dei cittadini, di coloro che hanno qualcosa da proporre, istanze da avanzare, esperienze da condividere e non ne hanno la possibilità ”.