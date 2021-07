Uno spettacolare live di Gianna Nannini sui Monti della Laga

L’AQUILA – L’evento di chiusura dell’edizione 2021 de I Cantieri dell’Immaginario è affidato al noto cantautore italiano Samuele Bersani ospite della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”. L’appuntamento è per lunedì 26 luglio con inizio alle ore 21,30 presso la Scalinata di San Bernardino.

Approda a L’Aquila l’Estemporaneo Tour, una nutrita serie di concerti che porta Samuele Bersani ad attraversare l’Italia esibendosi in luoghi di particolare interesse storico e artistico.

Il 13 luglio scorso il suo ultimo lavoro discografico “Cinema Samuele” uscito proprio in questo 2021 è stato riconosciuto “miglior album dell’anno” facendo vincere a Samuele il suo quarto Premio Tenco.

In questo tour Bersani è sul palco insieme a cinque straordinari musicisti: i chitarristi Tony Pujia e Silvio Masanotti, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso e Marco Rovinelli alla batteria. Con loro Samuele, oltre a presentare alcuni brani dell’ultimo album, attraversa la sua lunga carriera trascinando il pubblico nei suoi brani di maggior successo ed un omaggio a Lucio Dalla. Un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica, e un artista che non ha bisogno di effetti speciali perché in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi, poetico e diretto, capace di emozionare con poche note.

Il costo del biglietto di ingresso è di 15 Euro e i biglietti sono disponibili on line sul sito https://cantieriimmaginario.it/.

Inoltre i biglietti sono disponibili dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 nella sede dell’Ente Musicale a Palazzo Di Paola, Corso Vittorio Emanuele II, 95 int. 5. A partire dalle ore 19 la biglietteria è presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale (Piazza del Teatro) nei pressi del luogo del concerto.