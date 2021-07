Urbino: si appropria del denaro del fratello sequestrati 500 mila euro ad un 62enne

URBINO: Sono stati sequestrati circa 500 mila euro nei confronti di un 62enne che si sarebbe reso responsabile di fatti di peculato commessi dopo essere stato nominato amministratore di sostegno del fratello, sofferente di una grave patologia neurologica.

La ricostruzione dei fatti operata nel corso delle indagini permetteva di far emergere come l’amministrato fosse stato ospitato negli anni, finché in vita, da più strutture residenziali di tipo assistenziale (RSA) nei confronti delle quali risultavano accumulati i debiti a causa del mancato pagamento delle rette mensili dovute. Tale circostanza strideva con l’accertata percezione di redditi da pensione da parte dell’amministrato e che mensilmente confluivano sui conti a lui intestati.Numerosi prelevamenti sono risultati essere riconducibili ad operazioni in uscita poste , senza apparente giustificazione, da parte del fratello dell’amministrato.La Procura della Repubblica ha provveduto a formulare nei confronti dell’uomo richiesta di rinvio a giudizio per l’ipotesi di peculato ex art. 314 c.p.