L’Aquila, 727esima Perdonanza Celestiniana: il Fuoco del Morrone viaggia con sigillo Unesco

L’AQUILA – Partita da Sulmona (L’Aquila) il 16 agosto arriverà questa sera a L’Aquila la Fiaccola del Morrone, per l’avvio, oggi, della Perdonanza Celestiniana e l’apertura della Porta Santa, il 28 agosto, con il Giubileo annuale della Chiesa cattolica. Nota come ‘Fuoco del Perdono’, la fiaccola segue la strada percorsa dall’eremita Pietro da Morrone verso L’Aquila dove fu incoronato Papa come Celestino V, il 29 agosto 1294, e dove istituì il primo Giubileo della storia con l’indulgenza plenaria. Dopo la partenza dall’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone il 16 agosto, dopo le tappe nella valle dell’Aterno, la Fiaccola il 21 agosto ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria de’ Centurelli, nel comune di Caporciano (L’Aquila), sul Tratturo Magno da L’Aquila a Foggia percorso dalla Transumanza. Qui si è svolta una tappa fondamentale del percorso del Fuoco con la celebrazione in omaggio ai tre riconoscimenti Unesco: la Perdonanza, la Transumanza e l’Alpinismo. L’Associazione Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana ha consegnato ai sindaci di Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia e Navelli (L’Aquila) il Diploma di appartenenza alle Comunità “Perdonanza Unesco”. La Giornata è stata dedicata al ricordo della Decana dell’Associazione Giovanna Di Matteo, scomparsa nell’aprile scorso, con la proiezione de “Il segno del perdono. La Basilica di Santa Maria di Collemaggio”, docufiction scritta e diretta da Marco Zaccarelli, prodotta da Visioni Future e TeatroZeta, con produzione esecutiva di Luca Cococcetta. L’Aquila è pronta per accogliere dunque il Fuoco che darà il via alle celebrazioni del Giubileo annuale. E il cartellone di eventi culturali e spettacoli, in programma fino al 30 agosto, con gran finale affidato a Renato Zero e Riccardo Cocciante, è già in corso. È attivo il servizio di prenotazioni online sul sito www.perdonanza-celestiniana.it, oltre che sui canali social (facebook, twitter e instagram) della Perdonanza. Per consentire di assistere agli spettacoli a chi non possiede il green pass, è stato disposto, fino al 30 agosto, un servizio di tamponi gratuiti, offerto dal Comune dell’Aquila nelle farmacie comunali di Coppito e Pettino. La decisione è dell’unità di crisi comunale.