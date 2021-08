Abruzzo: arrestato spacciatore che aveva la droga nel frigo

FRANCAVILLA AL MARE(CH): Un pescarese,M.F. 34enne,residente a Francavilla al mare, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Pescara, con l’accusa di rapina, lesioni personali e minaccia, per un violento raid sulla ragazza con cui aveva una relazione, picchiata sotto gli occhi della madre.

Durante un permesso premio, M.F. conosce una ragazza più giovane di lui, ed inizia a frequentarla. Si mostra subito un uomo violento, possessivo e geloso, ma la relazione continua per diversi mesi fino a quando i due organizzano una giornata al mare con alcuni amici .La stessa sera dopo l’uscita con gli amici, l’ora di rincasare, la ragazza lo saluta dicendo che lei tornerà a casa con le amiche. L’uomo diventa una furia, insinua la donna che approfitta di uscire senza di lui e la colpisce con due pugni allo stomaco da farla accasciare a terra,andando via e portando via con se le chiavi di casa e il cellulare della donna .

La ragazza che resta sola e senza cellulare, chiede aiuto ad una passante che le presta il telefono per chiamare la mamma in soccorso. La madre accompagna la ragazza a casa dell’uomo con l’intento di recuperare il maltolto, ma qui di nuovo M.F. la picchia con una tale violenza da strapparle i vestiti. Poi, pensando che la madre abbia chiamato i carabinieri, si affretta a salire in casa, non prima di essersi tenuto le chiavi dell’abitazione della ragazza, minacciandola di venire a bruciarla in seguito. In realtà era stato chiamato solo il 118 e la donna viene visitata riportando una prognosi di 10 gg.

Le donne denunciano immediatamente alla stazione di Miglianico quanto accaduto ed i colleghi di Francavilla al mare fanno il resto. Da ieri l’uomo si trova nel carcere di Pescara per scontare il resto della pena ed affrontare le nuove accuse.