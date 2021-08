Abruzzo: niente green pass per parrucchieri ed estetiste

PESCARA: Dopo essere stata annunciato l’obbligo del Green Pass per limitare i contagi da Covid, nei centri estetici e nei parrucchieri non servirà. Mentre basterà una sola dose per partecipare a concerti, cinema, eventi pubblici e sportivi,in bar,ristoranti e centri benessere con spa.A settembre, via libera per le stesse attività, ma con l’obbligo del ciclo vaccinale completo. Diverso il discorso per le attività essenziali, come i trasporti. Per tutelare lavoratori e pendolari, si concederanno altre due settimane per vaccinarsi. Poi, dal 15 settembre, il Green Pass varrà anche per chi prenderà metro e bus.