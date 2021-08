AS Samb: il TAR anticipa l’udienza a martedì 17 agosto!!!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se n’è andata ieri, mercoledì 11 agosto, un’altra icona del calcio locale sambenedettese.

Pier Nicola Troli detto Nick non c’è più.

Difensore centrale, Stopper come si diceva in quei tempi, era nato a San Benedetto del Tronto il 30 aprile 1944 e aveva indossato la casacca rossoblù della Samb dalla stagione 1963/64, in serie C appena retrocessa dalla B, fino al torneo di C 1969/70.

Nel mezzo, 1967/68, un campionato con il Crotone sempre in Terza Serie.

Il suo esordio con la Samb è datato 24 maggio 1964 quando mister Mario Caciagli lo schiera titolare al Ballarin contro la Salernitana, 0-0, nell’ultima giornata di campionato.

Sei presenze la stagione seguente, cinque nel 1966/67.

Trentasei con il Crotone sempre in serie C nel 1967/68 poi l’anno successivo il ritorno in patria: il nostro stopper di casa è maturato, 20 presenze e la sua prima rete con la maglia della Samb l’8 giugno 1969 al Ballarin contro i bianconeri della Massese, 3-0. Nick realizza il gol dell’1-0 al 39° minuto del primo tempo.

La stagione successiva, ultima nella Samb, due reti ancora nel Tempio del Tifo ed entrambe decisive: la prima nel derby contro l’Ascoli vinto 1-0 il 12 ottobre 1969 (19° del secondo tempo) e la seconda contro l’Entella Chiavari, 1-0, il 18 gennaio 1970 (14° della ripresa).

Lascia la moglie Corinne e i figli Stefania e Cristano.

Le Redazioni Tutte de “Il Martino” e “OggiSport” esprimono le più sentite condoglianze alla Famiglia.

