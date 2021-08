Ascoli: Coppa Italia in diretta TV. Ripresi gli allenamenti

L’avversario dell’Ascoli non sarà più la Fiorentina, ma l’Udinese. Il match, valido per i trentaduesimi di finale, si disputerà venerdì 13 agosto, alle ore 20:45, alla Dacia Arena di Udine (diretta TV canale 20 Mediaset).

E’ ripresa questa mattina al Picchio Village la seconda fase della preparazione precampionato dei bianconeri dopo i quindici giorni a Cascia. Lo staff tecnico/atletico ha impegnato il gruppo in un circuito di forza in palestra, in un lavoro organico intermittente e in una partita finale. Annullata la seconda sessione di lavoro, programmata per il pomeriggio.

Domani è fissata una doppia seduta di allenamento al Picchio Village, alle 9:30 e alle 18:00.