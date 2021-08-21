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Ascoli Calcio

Ascoli-Cosenza: i convocati. Dati parziali biglietti venduti

Pubblicato

3 ore fa

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ASCOLI PICENO – Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani con il Cosenza, valida per la 1^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma alle ore 20:30 al Del Duca:

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 15 Quaranta, 2 Salvi, 23 Spendlhofer, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Castorani, 18 Collocolo, 27 Eramo, 36 Franzolini, 88 Lico, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 45 D’Agostino, 9 Dionisi, 31 Fabbrini, 37 Intinacelli.

Indisponibili: Caligara, Donis, Petrelli, Sabiri.

Biglietti: situazione alle ore 19

Dato Finale Tifosi Cosenza: 45

Dato Parziale Tifosi Ascoli: 3417

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099&notif_t=page_fan

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Ascoli Calcio

Ascoli-Cosenza, Sottil: “Domani dovremo rispondere su ogni pallone e contrasto”

Pubblicato

5 ore fa

il

21 Agosto 2021

Di

ASCOLI PICENO – Pre gara Ascoli-Cosenza Mister Sottil: “Domani dovremo rispondere su ogni pallone e contrasto”.

Mister Sottil, alla vigilia del debutto in campionato col Cosenza, ha parlato così in conferenza stampa:

“Abbiamo lavorato intensamente e con grande applicazione, cercando di migliorare le due fasi di gioco, ci siamo concentrati sull’essere più precisi, sono soddisfatto della settimana di lavoro. Il Cosenza ha assolutamente qualità e competenza per venirsi a giocare la partita, anche noi ci stiamo completando in collaborazione con la società, stiamo cercando d’essere più competitivi; siamo tutti concentrati sulla sfida di domani, affronteremo il Cosenza con umiltà e rispetto, ma anche consapevoli delle nostre forze e delle nostre qualità. Il Cosenza ha sì costruito la squadra velocemente, ma ha giocatori di qualità e mi aspetto un avversario che se la giocherà con determinazione; noi dovremo rispondere su ogni pallone e contrasto, abbiamo la fortuna di partire in casa, dobbiamo pensare a noi e a come fare per vincere la partita. Domani farò le ultime scelte dopo il risveglio muscolare, ma la squadra in testa ce l’ho già. Rivedremo i tifosi al Del Duca, non vedo l’ora, il pubblico di Asoli è molto attaccato, qui c’è un tifo acceso e passionale”.

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Ascoli Calcio

Ascoli: calciomercato. Cosenza a Notaresco. Parla Zaffaroni (video)

Pubblicato

1 giorno fa

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20 Agosto 2021

Di

ASCOLI PICENO – #Calciomercato: Ventola rinnova e si trasferisce alla Virtus Francavilla.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver rinnovato fino al 2023 il contratto con l’attaccante Danilo Giacinto Ventola, che si trasferisce a titolo temporaneo alla Virtus Francavilla.

A Danilo l’in bocca al lupo della società bianconera per il prosieguo di stagione.

Si avvicina l’esordio di campionato fissato al “Del Duca”, ore 20:30 di domenica 22 agosto contro il Cosenza di mister Zaffaroni.

Nota Ufficio Stampa Ascoli Calcio delle ore 16:40 di oggi venerdì 20 agosto 2021: tagliandi venduti tifosi bianconeri 3100.

Il mister dei silani, prima della partenza, ha rilasciato la consueta conferenza stampa pre gara:

Dopo l’allenamento di oggi il Cosenza farà sosta in Abruzzo e svolgerà la rifinitura allo Stadio Savini di Notaresco nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 Agosto.

Ad annunciarlo è stato l’assessore allo Sport del Comune di Notaresco Leonardo Recchiuti: “L’amministrazione Comunale esprime soddisfazione nell’aver creato un’occasione che coglierà l’attenzione degli appassionati di Calcio di tutte le età. Un nutrito seguito di tifosi accompagnerà la squadra e sarà presente sul nostro territorio in questi due giorni. Un’altra parentesi sportiva importante per il nostro paese che si ritagli il suo spazio di visibilità al livello nazionale. Un ringraziamento va alla Società di Calcio Cosenza 1914 per averci scelto”.

CURIOSITA’: un solo precedente tra i due mister

  • Andrea Sottil e Marco Zaffaroni si sono scontrati il 12 novembre 2017 in serie C:

                     Monza (Zaffaroni)-Livorno (Sottil) 1-1

  • Andrea Sottil da allenatore ha incontrato cinque volte il Cosenza:

due vittorie (entrambe sulla panca del Siracusa nel 2016/17 in C),

due pareggi (entrambi sulla panca della Paganese nel 2014/15 in C),

una sconfitta nell’ultimo precedente con l’Ascoli al San Vito, 2-1, il 2 aprile scorso in B.

  • Marco Zaffaroni da allenatore non ha mai incontrato l’Ascoli.

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Ascoli Calcio

Ascoli-Cosenza: designazione arbitrale e precedenti. Notiziario

Pubblicato

2 giorni fa

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19 Agosto 2021

Di

ASCOLI PICENO – Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-COSENZA, gara valida per la 1^ giornata di andata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 22 agosto, alle 20:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Gli Assistenti sono Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 e Michele Lombardi di quella di Brescia.

Quarto Ufficiale Marco Acanfora di Castellammare,

Var Juan Luca Sacchi di Macerata,

Avar Dario Cecconi di Empoli.

PRECEDENTI

Quattro precedenti con l’Ascoli, tutti in trasferta e mai vittoriosi: due pareggi e due sconfitte.

  • 6 Ottobre 2018, Foggia-Ascoli 3-2
  • 28 Aprile 2019, Cittadella-Ascoli 2-2
  • 8 Dicembre 2020, Pisa-Ascoli 2-1
  • 27 Febbraio 2021, Pordenone-Ascoli 1-1

Sei i precedenti con il Cosenza, due vittorie, un pareggio e tre sconfitte:

  • SERIE C 2017/2018, 20ª Giornata : COSENZA – MONOPOLI 2-0 60′ Tutino, 88′ Bruccini
  • SERIE B 2018/2019, 27ª Giornata: FOGGIA – COSENZA 1-0 22′ (aut.) Dermaku
  • SERIE B 2019/2020, 10ª Giornata: VIRTUS ENTELLA – COSENZA 1-0 83′ Poli
  • SERIE B 2019/2020, 14ª Giornata: COSENZA – SPEZIA 1-1 38′ Rivière (C), 63′ Ragusa (S)
  • SERIE B 2019/2020, 35ª Giornata: PORDENONE – COSENZA 1-2 19′ Rivière (C), 23′ Bittante (C), 66′ Candellone (P)
  • SERIE B 2020/2021, 13ª Giornata: CREMONESE – COSENZA 1-0 14′ Pinato
L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 1a giornata della Serie BKT 2021/2022.

ASCOLI – COSENZA h. 20.30
MAGGIONI
FONTEMURATO – LOMBARDI
IV: ACANFORA
Var: SACCHI
Avar: CECCONI

BENEVENTO-ALESSANDRIA h. 20.30
DI BELLO
SCATRAGLI – GARZELLI
IV: CARELLA
VAR: DIONISI
AVAR: BOTTEGONI

CITTADELLA – L.R. VICENZA Sabato 21/8 h. 20.30
MARCENARO
YOSHIKAWA – CIPRESSA
IV: KUMARA
VAR: GHERSINI
AVAR: BRESMES

CREMONESE – LECCE h. 20.30
BARONI
MUTO – DI GIACINTO
IV: PANETTELLA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: BINDONI

CROTONE – COMO h. 20.30
DOVERI
LANOTTE – D’ASCANIO
IV: LONGO F.
VAR: MARINELLI
AVAR: ROCCA

FROSINONE – PARMA Venerdì 20/8 h. 20.30
IRRATI
COSTANZO – PASSERI
IV: MORICONI
VAR: BANTI
AVAR: LO CICERO

PISA – SPAL h. 20.30
CAMPLONE
DI GIOIA – VIGILE
IV: COLLU
VAR: SERRA
AVAR: ALASSIO

PORDENONE – PERUGIA Sabato 21/8 h. 18.00
MASSIMI
TRINCHIERI – CECCON
IV: PERENZONI
VAR: PICCININI
AVAR: DEI GIUDICI

REGGINA – MONZA h. 18.00
GIUA
SCHIRRU – MIELE D.
IV: CASCONE
VAR: MARESCA
AVAR: PRENNA

TERNANA – BRESCIA h. 18.00
MIELE G.
MARCHI – RASPOLLINI
IV: DI CAIRANO
VAR: AYROLDI
AVAR: MONDIN

Leggi le designazioni complete

Notiziario: partita a tutto campo. Domani allenamento in notturna allo stadio.

Ultimi allenamenti per i bianconeri in preparazione del match di campionato col Cosenza: questa mattina Mister Sottil ha visto all’opera i suoi nel corso della partita a tutto campo svolta al Picchio Village.

Domani il tecnico farà svolgere un allenamento alle 19:45 allo stadio, mentre sabato la rifinitura si svolgerà in mattinata al Picchio Village.

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